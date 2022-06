CarPlay a fait sa mue lors de la WWDC 2022. Plus fonctionnel, plus élégant et parfois même assez futuriste, la version « automobile » d’iOS pourrait aussi faire son apparition dans les véhicules des constructeurs chinois. Le site China Daily rapporte en effet qu’une offre d’emploi publiée par Apple le 30 mai dernier cible un poste de « Car Experience Partner Engineer » (ingénieur auto) qui serait basé à Pékin, Shanghai ou Shenzhen. Le nouvel employé rejoindrait l’équipe Car Experience déjà existante dans la région.

Le descriptif du poste précise en outre que l’ingénieur Car Experience devra proposer « un support d’intégration aux partenaires automobiles et aidera les développeurs à finaliser la certification du système avec Apple ». Il faudra aussi savoir gérer les dossiers de certification pour les divers programmes Car Experience d’Apple, tels que CarPlay et l’API CarKey. Enfin, le « Car Experience Partner Engineer » aura pour mission de faire de lien entre Apple et « l’ingénierie de l’industrie automobile mondiale ».

Après s’être mis dans la poche plusieurs constructeurs américains et asiatiques (Ford, Acura, Honda, Volvo, Land Rover, Nissan), Apple semble désormais bien décidé à s’attirer les bonnes grâces des constructeurs chinois, un marché colossal mais aussi très loin d’être acquis..