Apple a décidé d’abandonner le développement de sa voiture Apple Car et cette décision a plus que surprise du côté de la Chine. Xiaomi et d’autres constructeurs automobiles locaux ne s’attendaient pas du tout à un arrêt complet.

Surprise du côté des constructeurs chinois

Lei Jun, le fondateur et patron de Xiaomi, indique avoir été « profondément choqué » en apprenant l’abandon de l’Apple Car. « Nous sommes bien conscients de la difficulté de produire des voitures électriques. Cependant, il y a trois ans, nous avons fait un choix stratégique résolu, visant de tout cœur à créer une bonne voiture pour nos fans », a indiqué le dirigeant.

Xiaomi est l’une des plus grandes entreprises chinoises d’électronique et est surtout connue pour sa gamme de smartphones. L’entreprise a dévoilé son premier véhicule électrique, le SU7, et il devrait être mis en vente après de nouveaux tests. Le projet a nécessité plus de 1,4 milliard de dollars de développement et plus de 3 400 ingénieurs.

De son côté, Li Xiang, patron du fabricant de véhicules électriques Li Auto, basé à Pékin, a déclaré que la décision d’Apple était « tout à fait juste ». Selon lui, « l’IA deviendra l’entrée de premier niveau pour tous les appareils, services, applications et transactions, et Apple devrait rester en tête ». Il fait ici allusion au fait qu’Apple a décidé de rediriger les employés de l’Apple Car vers l’équipe chargée de l’intelligence artificielle.

D’autre part, He Xiaopeng, président du constructeur automobile Xpeng, basé à Guangdong, a également exprimé son incrédulité quant au fait qu’Apple se retire du secteur des véhicules électriques, même s’il s’attend à une concurrence intense dans l’industrie cette année, lorsque la plupart des nouveaux arrivants devraient lancer leurs produits.