Apple l’avait déjà fortement suggéré et le confirme désormais : l’iPad ne pourra plus être utilisé comme un hub/centre de contrôle pour HomeKit avec iPadOS 16.

En fouillant dans le code de la bêta d’iOS 16, le développeur Steve Moser a trouvé la mention suivante :

Un hub domestique est nécessaire pour profiter de fonctionnalités telles que la réception de notifications d’accessoires et la possibilité pour d’autres personnes de contrôler votre maison. Vous ne pourrez pas afficher les maisons partagées tant que ces maisons ne seront pas également mises à niveau vers la dernière version de HomeKit. L’iPad ne sera plus pris en charge en tant que hub domestique.

Ceux qui utilisaient l’iPad comme centre de contrôle HomeKit vont donc devoir trouver une alternative en cas d’installation d’iPadOS 16. L’alternative en question est d’utiliser un autre appareil toujours compatible, à savoir le HomePod (mini) ou l’Apple TV. Il est certain que ce choix risque d’embêter certaines personnes, notamment celles qui n’ont actuellement ni un HomePod ni une Apple TV.

On notera au passage qu’Apple n’a pas expliqué pourquoi l’iPad ne fonctionnera plus comme un hub domestique, mais il se pourrait que cela ait un lien avec à la mise en œuvre prochaine par la société de la norme multiplateforme Matter pour les maisons connectées. Plus tard dans l’année, Matter permettra aux utilisateurs de HomeKit d’ajouter davantage d’accessoires de maisons connectées à leurs configurations. Matter est également une réalité sur Android.