L’une des grosses nouveautés d’iOS 16 est la possibilité de modifier après coup les messages envoyés via l’app Messages, l’opération étant transparente pour l’utilisateur qui reçoit le message si et seulement si ce dernier dispose aussi d’un appareil sous iOS 16, iPadOS 16 ou macOS Ventura. Avec la dernière bêta qu’Apple a rendu disponible hier soir, Apple propose une solution un peu moins radicale pour les utilisateurs sous iOS 15 qui recevront un message modifié d’un utilisateur sous iOS 16. Dans ce cas précis deux messages seront reçus en réception, soit en premier le message non modifié (et qui contiendra donc sans doute une coquille) et en dessous le message modifié. Ce n’est pas très élégant, mais c’est tout de même beaucoup mieux que rien.

Pour rappel, la fonction de modification ne fonctionne qu’avec les iMessages dans les bulles bleues (d’appareil Apple à appareil Apple). Les SMS dans les bulles vertes ne sont donc pas concernés.