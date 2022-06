Après l’iPhone champion de natation, revoilà des nouvelles de l' »Apple Watch qui sauve de vies ». Le 15 juin dernier, une jeune femme nageait tranquillement dans la Columbia River près de Dallas dans l’Oregon quand son pied s’est coincé dans une roche sous-marine. Incapable d’avancer et sur le point de tomber en hypothermie, la nageuse a eu alors le bon réflexe d’appeler les secours en se servant de l’Apple Watch qu’elle avait au poignet.

Les secours du Mid-Columbia Fire and Rescue Department arrivèrent rapidement sur place, mais il fallu encore un peu de temps pour débloquer le pied de la nageuse. Pour les autorités, la survie de l’infortunée jeune femme tient presque du miracle : le niveau de la rivière était particulièrement haut à cause des fortes pluies récentes, sans compter que la température de l’eau très basse diminuait les chances de survie à court terme.

On ne compte plus le nombre de fois où l’Apple Watch a été utilisée dans un contexte d’urgence extrême, ce qui démontre au passage que concernant les fonctions de sécurité et de santé de sa toquante connectée, Apple est loin de l’exagération marketing.