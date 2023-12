A partir du 21 décembre aux Etats-Unis, les modèles d’Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ne seront plus proposés à la vente sur le site d’Apple. Cette mesure préventive, qui anticipe une possible interdiction de ventes suite à un différent sur des brevets, ne devrait pourtant pas impacter les résultats globaux d’Apple. Pour les analystes de JP Morgan, même un arrêt des ventes prolongé ne coûterait à Apple que 5 milliards de dollars en chiffre d’affaires, soit à peine 1% des revenus annuels de l’entreprise ! Plusieurs facteurs expliquent assez logiquement cet impact plus que modéré. D’une part, seuls deux modèles d’Apple Watch sont concernés, et d’autre part, l’interdiction potentielle des ventes concerne uniquement le territoire américain.

Les bisbilles entre Masimo et Apple pourraient donc déboucher sur un quasi non-évènement à l’échelle financière du groupe, même si l’on peut parier qu’Apple fera tout pour que ses deux modèles reviennent au plus vite sur les étals. Les avocats de Cupertino semblent ne pas trop parier sur un véto de l’administration Biden, et pour l’instant, refusent tout accord financier avec Masimo, sans doute parce que’à leurs yeux le dossier reste vraiment défendable devant la justice (mais concernant l’ITC, c’est déjà mort) ou qu’une simple mise à jour logicielle pourrait tout régler. La décision d’Apple surprend tout de même sachant que la firme de Cupertino a pour habitude de négocier dans la dernière ligne droite afin d’éviter toute suspension des ventes. Mais pas cette fois donc…