En bisbille avec Apple depuis des années pour des brevets relatifs à l’Apple Watch, AliveCor veut profiter de l’aubaine après l’interdiction de ventes des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra aux Etats-Unis.

Kardia, l’ECG ultra portable d’AliveCor

Dans un long communiqué, la startup spécialisée en appareils de santé demande à l’ITC de presser le pas pour ses propres brevets et félicite au passage l’administration Biden pour ne pas avoir bloqué l’interdiction de ventes :

« C’est la deuxième fois en moins de 12 mois que le président Biden autorise une ordonnance d’exclusion limitée (LEO) de la Commission du commerce international (ITC) pour s’opposer aux importations de montres Apple qui violent les brevets de petits innovateurs américains. Plus tôt cette année, le brevet d’AliveCor pour sa technologie d’électrocardiogramme personnel (ECG) approuvée par la FDA a été confirmé de la même manière et nous partageons aujourd’hui notre soutien à la ténacité de Masimo face à Apple. Les entreprises innovantes et les consommateurs de produits de santé devraient être encouragés par le fait que les géants de l’industrie sont de plus en plus tenus responsables de pratiques anticoncurrentielles qui, à terme, limiteraient l’accès à des technologies potentiellement vitales. »