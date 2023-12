Les détails de l’affrontement juridique entre Apple et la société Masimo commencent à émerger, et plusieurs éléments ne semblent pas vraiment en faveur d’Apple. Ainsi apprend t-on que Marcelo Lamego, docteur en génie électrique issu des bancs de Stanford, qui avait rejoint Masimo en 2003 en tant que chercheur scientifique, a été embauché en 2014 par Apple, alors même qu’Apple et Masimo cherchait en vain à obtenir un deal avec Apple. En 2006, Lamego avait même été promu directeur technique de Cercacor, une filiale « spin-off » de Masimo ». Une tête pensante donc, qui a sans doute permis à Apple de récupérer certaines compétences de Masimo sans avoir à signer le moindre accord de licence de brevet avec la startup américaine.

Apple a contacté Lemago dès le début de l’année 2013, essuyant d’abord un refus de l’intéressé. Tout aurait changé quelques mois plus tard, lorsque le CEO de Cercator refusa de proposer un meilleur poste à Lemago. Frustré par ce refus, Lamega contacta directement Tim Cook par mai pour lui demander un poste chez Apple, une proposition que la firme de Cupertino s’empressa d’accepter. « J’ai développé plusieurs dispositifs médicaux au cours des 10 dernières années et je suis absolument sûr que je pourrais apporter une valeur significative à l’équipe Apple si j’avais la chance d’en faire partie », écrit ainsi l’ingénieur au CEO d’Apple, ajoutant croire « fermement » Apple peut devenir » la marque n°1 sur le marché de la médecine, du fitness et du bien-être ».

Outre Lemago, Apple a débauché une vingtaine d’employés de Masimo durant cette période, de quoi se constituer une équipé de choc pour l’intégration de l’ECG dans l’Apple Watch. Pour rappel, suite à la brouille entre Apple et Masimo, les ventes d’Apple Watch Series 9 et d’Apple Watch Ultra ont été interdites sur le territoire américain, l’administration de Joe Biden refusant de mettre son veto à cette interdiction de ventes.