Aux Etats-Unis, Apple a retiré la fonctionnalité de mesure d’oxygène sanguin de ses Apple Watch, la fonction enfreignant – selon l’ITC – un brevet détenu par la société Masimo. Les douanes américaines ont jugé que le retrait de la fonction ne permettait plus d’interdir les ventes d’Apple Watch. Sans fonctionnalité, pas d’infraction de brevet en quelque sorte. Malgré le retrait de la fonction Masimo avait tout de même continué de plaider pour l’interdiction de ventes des Apple Watch, et l’on sait désormais pour quelles raisons. Une mise à jour du dossier par le service des douanes américaines précise en effet que Masimo est parvenu à réactiver la fonction d’Oxygène sanguin dans une Apple Watch vendue sur le territoire américain en utilisant… un iPhone Jailbreaké.

Les douanes américaines (US Customs and Border Protection) ont estimé que cette procédure n’était pas standard et que ses conclusions ne pouvaient donc pas justifier une interdiction de ventes des Apple Watch, ce à quoi Masimo a rétorqué que Jailbreaker son iPhone était au contraire tout à fait commun. Dans tous les cas de figure, la méthode employée par Masimo ressemble tout de même à un gros « piège » blindé de mauvaise foi. En effet, la fonction d’oxygène sanguin n’est pas interdite en dehors des Etats-Unis, ce qui signifie que Masimo pouvait dans le pire des cas récupérer une version de watchOS contenant la fonction décriée afin de la réintégrer dans une Apple Watch américaine via un iPhone jailbreaké. Dans le cas présent, le Jailbreak aurait suffi à réactiver la fonction.

Il n’y a donc probablement aucune façon pour Apple d’empêcher totalement l’installation de la fonction sur une Apple Watch « bridée », à moins bien sûr de retirer ladite fonction de toutes les Apple Watch vendues et en circulation partout dans le monde. Le fait est que la firme de Cupertino vend bien l’Apple Watch sans cette fonction aux Etats-Unis, ce qui est le minima nécessaire pour autoriser la vente de l’accessoire. En fait, l’entourloupe (ratée) de Masimo semble indiquer que l’objectif de l’entreprise est sans doute moins d’obtenir une réparation équitable que de pousser Apple dans les cordes afin de forcer la firme de Cupertino à signer un énorme chèque en échange d’un abandon des poursuites et d’une remise en vente de l’Apple Watch. Une méthode qui se rapproche finalement assez de celle de nombre de Patents-trolls.