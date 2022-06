Google annonce une amélioration à venir de Chrome sur iOS avec la protection renforcée de la navigation pour mieux lutter contre les sites malveillants. L’idée est d’éviter de faire face à des malwares, du phishing et d’autres menaces en ligne.

Une meilleure sécurité dans Chrome sur iOS

Voici commence Google décrit la nouveauté à venir :

La navigation sécurisée renforcée peut vous offrir des protections plus proactives et personnalisées contre le phishing, les malwares et d’autres menaces sur le Web, et nous l’étendons désormais à iOS. Si vous activez la navigation sécurisée renforcée sur votre iPhone ou iPad, Chrome prédit et vous avertit de manière proactive si des pages Web sont dangereuses en envoyant des informations les concernant à Google Safe Browsing pour vérification. Lorsque vous saisissez vos informations d’identification sur un site, Chrome peut vous avertir si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ont été compromis dans le cadre d’une violation de données par un tiers. Chrome vous suggérera alors de les changer partout.

D’autres nouveautés à venir

Outre la navigation sécurisée renforcée, Chrome pourra être configuré comme fournisseur de remplissage automatique, ce qui permettra de remplir les identifiants et les mots de passe sur iPhone et iPad. De plus, une modification de l’interface permettra de découvrir de nouveaux contenus ou de lancer une nouvelle recherche dans Chrome lorsque les utilisateurs n’ont pas utilisé l’application depuis un certain temps. Les onglets récents seront toujours disponibles, mais Google veut permettre aux utilisateurs de parcourir plus facilement le contenu ou de revenir plus rapidement aux sites fréquemment visités.

Aussi, Chrome sur iOS permettra aux utilisateurs sur iPhone et iPad de saisir une action dans la barre d’adresse pour effectuer des opérations telles que l’effacement des données de navigation, l’ouverture d’un onglet en navigation privée ou définir Chrome comme navigateur par défaut. Il y a par ailleurs de l’apprentissage automatique pour avoir une traduction plus rapide des sites.

Selon Google, les nouveautés pour Chrome seront disponibles avec la future mise à jour. Le groupe assure par ailleurs que d’autres contenus verront le jour.