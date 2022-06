Porter le masque redevient une obligation dans les différents Apple Store en France, du moins pour les employés. Selon MacG, la règle sera appliquée à compter du 27 juin (lundi prochain) pour une durée indéterminée. Les clients, eux, peuvent toujours venir sans masque… pour l’instant du moins.

La dernière obligation en date remontait au début du mois d’avril, avec les employés français qui devaient porter obligatoirement le masque. Il n’y a pas eu d’information sur la date de fin, mais voilà qu’Apple impose une nouvelle fois le masque étant donné l’actualité avec le Covid-19.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’épidémie repart à la hausse en France (et dans quelques pays), avec notamment le sous-variant BA.5, qui se veut être un petit frère d’Omicron. Plus de fièvre, de douleurs gastriques, de perte de l’odorat et de goût… les médecins remarquent que les symptômes sont plus longs et agressifs. Certains demandent de nouvelles mesures, comme le port du masque dans les transports en commun.

La direction d’Apple a donc décidé de remettre en place le masque pour les employés dans les boutiques françaises. À voir ce qu’il va se passer d’ici les prochaines semaines au niveau du gouvernement : les Français devront-ils porter une nouvelle fois le masque dans certains lieux ? Seul l’avenir nous le dira.