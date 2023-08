La grève dans les Apple Store français se poursuit, au point de prendre l’ampleur. Cela concernait au départ la boutique du centre commercial de la Part-Dieu à Lyon. Cela touche maintenant le magasin de la Confluence, toujours à Lyon, et l’enseigne à Dijon.

La grève se poursuit dans les Apple Store français

La grève a commencé le mois dernier et se produit chaque samedi avec une mobilisation. « Chez Apple, il y a une culture d’entreprise forte, avec des crédos [les salariés sont des ressources inestimables de l’entreprise, le cadre de travail doit être stimulant, conçu pour vivre une expérience professionnelle unique], mais rien ne se passe comme indiqué », déclare Stéphane Valette, élu au comité social et économique (CSE) à l’Apple Store de la Part-Dieu.

Comme l’explique l’hebdomadaire Tribune de Lyon, Apple a choisi en 2018 les boutiques de Lyon Part-Dieu et Lille pour expérimenter un outil de planification des emplois du temps de leurs salariés. L’outil en question, qui a pour nom « Preference », permet aux salariés de faire part de leurs impératifs personnels. Les plannings sont optimisés pour faciliter le cadre de travail de chacun. Un an plus tard, le résultat est là : la boutique de la Part-Dieu présente un taux de 3,6% d’absentéisme à l’année, contre environ 12 % pour les autres boutiques.

Plusieurs problèmes

Mais est ensuite arrivé le Covid-19 et Apple a décidé d’externaliser les plannings. Ce fut sérieusement compliqué à partir de ce moment. « On a déshumanisé les plannings en les externalisant », regrette Stéphane Valette. Il souligne que plusieurs ajustements ne peuvent pas être faits en externe.

Un autre problème est le travail du samedi. Apple veut imposer à ses employés encore plus de samedis travaillés. Les temps pleins avaient droit à un samedi de libre toutes les trois semaines. Avec la nouvelle organisation, cela passerait à un samedi par mois.

Aussi, Apple a perdu 300 employés dans ses Apple Store depuis janvier. L’entreprise ne cherche pas vraiment à les remplacer, ce qui pousse certains employés actuels à travailler beaucoup plus, quitte à faire des tâches qui ne les concernent pas vraiment.

Pour sa part, Apple Retail France (qui gère les Apple Store dans le pays) estime ne pas avoir de moyens. Un discours qui peut faire sourire quand on observe les résultats financiers d’Apple chaque trimestre.

D’autre part, les employés critiquent les prix appliqués. Apple garde ses prix d’origine, là où la Fnac, Darty et les autres les baissent au fil des mois. Naturellement, cela pousse les clients à se tourner vers ces boutiques plutôt que l’Apple Store.

À l’arrivée, la grève prend de l’ampleur dans les Apple Store français, juste avant le lancement des iPhone 15. La keynote de présentation devrait avoir lieu le 12 septembre, avec une commercialisation le 22. D’ailleurs, les représentants du personnel sont convoqués le 13 septembre prochain par la direction pour continuer à discuter de l’accord temps de travail.