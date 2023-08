L’Apple Store de Lyon situé dans le centre commercial La Part-Dieu pourrait connaître des perturbations au mois d’août suite à un appel à la grève. Les élus CFDT, CGT, Unsa et du Cidre critiquent le fait que les négociations pour améliorer le train de vie des employés n’avancent pas ou peu.

Un élément mis en avant est le salaire. Une hausse de salaire est demandée, estimant que la revalorisation salariale proposée est trop légère par rapport à l’inflation et ce qu’ont proposé d’autres entreprises à leurs propres employés. « Vous pensez que vos bénéfices sont plus importants que nos vies, nous pensons que nous valons plus que vos marges. Ce que nous voulons, c’est que VOUS FASSIEZ UN EFFORT », peut-on lire dans un communiqué.

Un autre élément critiqué est le fait que les départs d’employés sont de plus en plus nombreux et que les recrutements sont, selon les syndicats, « impossibles ». Aussi, il est pointé du doigt qu’Apple veut imposer à ses employés encore plus de samedis travaillés. Une autre revendication est la prise en charge intégrale des frais de transport.

L’appel à la grève consiste ici en une mobilisation tous les samedis du mois d’août à l’Apple Store Part-Dieu de Lyon. Pour le moment, l’autre Apple Store de Lyon (Confluence) ne semble pas concerné par la grève.