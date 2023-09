Le lancement des iPhone 15 va être perturbé dans les Apple Store français, puisque l’intersyndicale des employés a lancé un mouvement de grève. Le jour ? Le vendredi 22 septembre. Cela s’accompagnera par une manifestation place de l’Opéra.

Un grève dans les Apple Store pour le lancement des iPhone 15

« La direction nous a dit qu’on était bien lotis chez Apple, que le futur de la société pouvait être mis en danger en cas de grève », a déclaré Albin Voulfow, délégué national CFDT chez Apple Retail, auprès de Libération. « Mais avec l’inflation et la période compliquée pour les salariés, on a décidé de se faire voir et de parler de nos revendications », poursuit-il. Karine Chouchane de la CGT Apple Retail indique pour sa part : « on a eu une conversation stérile avec la direction. Nos interlocuteurs ne voient pas ou ne veulent pas voir la situation sociale de leurs salariés ».

La grève sera-t-elle suivie ? Si l’on en croit Karine Chouchane, la réponse est oui. Elle affirme que les employés vont se mobiliser dans les trois quart des Apple Store français.

Plusieurs revendications

Les revendications sont multiples, avec comme point principal une hausse de salaire qui est réclamée. Les syndicats (CGT, Unsa, CFDT et Cidre-CFTC) réclament depuis plusieurs semaines qu’Apple revoie à la hausse ses propositions de revalorisation. L’intersyndicale demande une augmentation de 7%. En réponse, la direction d’Apple propose désormais 4,5% et un euro en plus sur le ticket-restaurant. « Si on s’en tenait à ce qu’on nous propose l’entreprise, la majorité des salariés seraient revalorisés en dessous de l’inflation. Sachant qu’on est la plus grosse boîte du monde, ça nous paraît inconcevable », expliquait Albin Voulfow.

Parmi les autres revendications, on retrouve la fin du gel des recrutements dans les Apple Stores, un alignement des avantages d’entreprise à tous les employés, sans distinctions, et une redéfinition de la vision stratégique du groupe à long terme.

« On n’est pas heureux de faire grève car les salariés aiment fortement leur boîte », indique Albin Voulfow. « Ça va être bruyant. On n’empêchera pas les clients de rentrer mais il faudra qu’ils s’arment de patience ». Aussi, d’autres mouvements de grève les week-ends suivants pourraient avoir lieu si la direction d’Apple ne fait pas de changement.