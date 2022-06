L’Apple TV va avoir le droit à un nouveau modèle, tout comme le HomePod. Mark Gurman de Bloomberg partage aujourd’hui quelques informations à leur sujet.

La future Apple TV, qui a pour nom de code J255, aura le droit à la puce A14, la même que l’on retrouve dans les iPhone 12. En comparaison, le modèle actuel dispose de la puce A12. Il faut donc s’attendre à un gain au niveau des performances. Apple proposerait également 1 Go de RAM supplémentaire, ce qui là encore va aider au niveau des performances.

Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l’existence d’une nouvelle Apple TV. Selon l’analyste, elle arrivera au second semestre de 2022 et sera moins chère que le modèle existant. Du côté d’iOS 16, le code nous a récemment appris qu’Apple prépare une nouvelle télécommande et celle-ci pourrait bien débarquer avec l’Apple TV avec la puce A14.

Du côté du HomePod, Apple prépare une nouvelle version de son enceinte connectée. Elle a pour nom de code B620 et utilisera la puce S8, à savoir la même puce que l’on retrouvera dans l’Apple Watch Series 8 qui arrivera à l’automne. La nouvelle enceinte serait plus proche du HomePod d’origine que du HomePod mini, aussi bien au niveau de la taille qu’au niveau de la qualité sonore. On retrouverait aussi un écran mis à niveau sur le dessus et un support multi-touch.

Une sortie cette année serait, semble-t-il, peu probable. Gurman dit que l’arrivée ne devrait pas se faire avant 2023.