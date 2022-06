Greg Joswiak, le responsable du marketing d’Apple, assure que Samsung a copié l’iPhone avec ses smartphones Galaxy. Il fait cette déclaration dans un documentaire du Wall Street Journal qui se consacre à l’iPhone, sachant que le smartphone fête son 15e anniversaire.

Apple l’assure : Samsung a copié les iPhone

Une partie du documentaire se focalise sur les smartphones Android et le fait qu’ils ont adopté plus rapidement les grands écrans en comparaison avec Apple. Greg Joswiak a été questionné sur l’influence de Samsung et des autres fabricants de smartphones Android sur Apple à l’époque, et le responsable admet qu’ils étaient « ennuyeux » et les a accusés de mal copier la technologie d’Apple.

« Ils étaient ennuyeux », dit Greg Joswiak. « Et ils étaient ennuyeux parce que, comme vous le savez, ils ont volé notre technologie. Ils ont pris les innovations que nous avions créées et en ont fait une piètre copie, et ont simplement mis un écran plus grand autour. Donc, oui, nous n’étions pas très contents ».

Le premier iPhone à connaitre un changement de taille d’écran a été l’iPhone 5 avec sa dalle de 4 pouces, contre 3,5 pouces auparavant. Chez Samsung, le Galaxy S4 avait un écran de 5 pouces. Plus tard, Apple a lancé les iPhone 6 et 6 Plus avec respectivement des écrans de 4,7 et 5,5 pouces. Il se trouve que la demande du public a été forte, à tel point que les iPhone 6 restent pour l’instant la gamme d’iPhone la plus vendue chez Apple.

Pour rappel, il y a eu un très long procès entre Apple et Samsung. Le premier a accusé le second d’avoir copié son design. L’affaire a trainé pendant des années devant les tribunaux. Apple s’était initialement vu accorder environ 1 milliard de dollars de dommages et intérêts, mais le montant a été revu à la baisse lors d’un nouveau procès ultérieur. En 2018, Apple a finalement conclu un accord avec Samsung.