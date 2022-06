Décidément, il semble que les velléités syndicales de quelques Apple Store américains ont poussé Apple à regarder un peu plus ce qui se passait du côté de ses salariés. La firme de Cupertino vient de lancer un programme baptisé Apple Community+ afin de récompenser les plus belles initiatives des salariés du service Assistance : « Au sein de la communauté de l’Assistance Apple, nous reconnaissons quand l’attitude positive, l’expertise et la curiosité d’un membre dans l’exploration de nouvelles solutions ont un impact majeur sur notre communauté. C’est pourquoi nous avons créé un programme mondial Apple Community+ afin d’honorer et célébrer ces membres ! Chaque année, nous invitons un petit groupe de contributeurs du plus haut niveau de la communauté à se joindre au programme. C’est notre façon de vous remercier et de montrer notre appréciation. »

Les « récompenses » devraient donc se limiter à ces célébrations suivies sans doute de petites communications en interne. Quant aux initiatives qui seront sélectionnées, Apple garde le flou et précise seulement qu’elle devront incarner » les qualités qui rendent notre espace chaleureux et accueillant », sans oublier « le partage d’un contenu de qualité et des réponses utiles aux questions techniques ». Une façon comme une autre de pousser les salariés du SAV et de l’Assistance à garder la meilleure relation possible avec les clients, sachant que ces derniers contactent souvent ces mêmes services avec une humeur maussade.