Utiliser une montre connectée sous Wear OS 3 avec son iPhone sera possible, du moins dans certains cas. Certains constructeurs pourraient uniquement réserver l’usage avec un smartphone Android.

Montblanc a annoncé cette semaine la Summit 3, une nouvelle montre connectée sous Wear OS 3 et elle fonctionnera avec un iPhone. La produit embarque la puce Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm et Qualcomm justement a confirmé à Wearable une compatibilité avec les smartphones d’Apple.

Jusqu’à présent, seules les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic de Samsung étaient disponibles avec Wear OS 3, ce qui a entraîné une grande confusion dans l’univers des montres qui bénéficieront ou non de la mise à niveau de Wear OS 2. S’ajoute à cela le fait que Samsung a indiqué que ses deux montres n’étaient pas compatibles avec les iPhone. Ce le sera chez Montblanc et probablement d’autres constructeurs à l’avenir quand ils proposeront la nouvelle mise à jour logicielle.

En ce qui concerne les prochaines montres, seule la Pixel Watch de Google a été confirmée comme tournant sous Wear OS 3. Mais d’autres fabricants de montres, tels que Fossil et Mobvoi, ont déclaré que leurs prochains modèles utiliseront le logiciel. Malheureusement, on ignore encore quels sont ces modèles et quand ils seront finalement commercialisés.