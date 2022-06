Cette fois c’est acté : Apple a commencé à prévenir les développeurs en Corée du Sud qu’ils peuvent désormais utiliser des systèmes de paiement alternatifs dans leurs apps. Apple précise aux développeurs concernés que le fait d’en passer par un système de paiement tiers empêchera de bénéficier de certaines fonctions, comme « Ask to Buy » ainsi que le Partage Familial. La firme de Cupertino avertit aussi des risques afférents : « Apple ne sera pas en mesure d’aider les utilisateurs avec les remboursements, l’historique des achats, la gestion des abonnements et d’autres problèmes rencontrés lors de l’achat de biens et services numériques via une méthode d’achat alternative. »

Pour rappel, la loi sud coréenne The Telecommunications Business Act a été récemment amendée de façon à obliger les boutiques applicatives mobiles à accepter les systèmes de paiement tiers. Apple et Google étaient bien sûr les principales cibles de ce nouveau cadre légal

En d’autres termes, Apple se lave les mains de toutes les conséquences qui peuvent advenir en dehors du système logiciel dont il a la charge. Gageons que la réponse sera la même si un jour iOS se retrouve dans l’obligation d’accueillir d’autres boutiques d’apps à côté de l’App Store. Après tout, Apple assure le coût de développement des outils de sécurité intégrés à iOS principalement parce que cela sert l' »image » de l’iPhone/iPad, mais aussi parce qu’il y a un retour financier à la clef (la commission de l’App Store).

De fait, les systèmes de paiement tiers et demain les boutiques d’apps alternatives risquent de rogner sur l’image « secure » d’iOS, sans même parler du manque à gagner (fin des commissions). Dans ces conditions, il ne faut guère s’étonner qu’Apple tienne une position particulièrement dure sur ce sujet et refuse de financer le coût des « anomalies » (gestion SAV, retour, remboursement) pour des modifications forcées de son système qui nuisent à son modèle économique.