Un nouveau concert est annoncé à l’occasion de l’initiative Apple Music Live et ce sera celui de Mary J. Blige. Le concert aura lieu à New York le 13 juillet et il sera diffusé sur Apple Music le 27 du même mois.

Mary J. Blige se produira en concert le 13 juillet et les résidents de New York peuvent dès à présent demander des billets gratuits. Les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une liste d’attente lorsque l’inscription est complète. Il est possible d’obtenir deux billets, un pour soi et un pour un invité, et une seule inscription est autorisée par personne. Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus.

Queen of Hip-Hop Soul @maryjblige takes #AppleMusicLive to NYC for one night only at the historic United Palace. Sign up for free tickets to the exclusive show and get ready to watch the stream on July 27, only on Apple Music.https://t.co/KuPwc8fyPf pic.twitter.com/HpNLCtFhdN — Apple Music (@AppleMusic) June 30, 2022

Pour rappel, il y a déjà eu deux concerts lors de l’initiative Apple Music Live. Le premier fut Harry Styles, la diffusion a eu lieu en mai. Et cette semaine, il y a eu un concert du rappeur américain Lil Durk. Voilà donc que Mary J. Blige sera la prochaine en juillet. Et si l’on se base sur le rythme actuel, on peut s’attendre à avoir au moins un concert par mois, accessible pour tous les abonnés à Apple Music.