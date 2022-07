Le Mac Studio a vu le jour il y a quelques mois et Apple propose déjà des modèles reconditionnés. Ils sont moins chers que les modèles neufs, bien que la remise ne soit pas énorme.

Plusieurs pays ont accueilli les Mac Studio reconditionnés, dont la France, l’Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas et les États-Unis. En France, le stock est déjà vide ce matin, mais il devrait prochainement être réapprovisionné.

Quatre modèles étaient listés. Le premier à 2 069 euros (au lieu de 2 299 euros) disposait de la puce M1 Max (10 cœurs CPU/24 cœurs GPU), 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Un autre modèle à 2 899 euros (au lieu de 3 219 euros) proposait la puce M1 Max (10 cœurs CPU/32 cœurs GPU), 64 Go de RAM et 1 To de stockage. Il y avait ensuite un modèle à 3 929 euros (au lieu de 4 369 euros) qui était équivalent, à l’exception qu’il y avait 4 To de stockage. Enfin, le quatrième modèle à 4 139 euros (au lieu de 4 599 euros) proposait la puce M1 Ultra (20 cœurs CPU/48 cœurs GPU), 64 Go de RAM et 1 To de stockage.

Apple fait savoir que ses Mac (qu’importe le modèle) sont couverts par la garantie limitée d’un an. Aussi, les clients ont 14 jours pour renvoyer leur produit si celui-ci ne le convient pas.