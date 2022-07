Apple a temporairement fermé son Apple Store aujourd’hui et la réouverture a été l’occasion d’accueillir une carte cadeau. Cela concerne l’achat d’une Apple TV.

Pendant deux semaines, tout achat d’une Apple TV (modèle HD ou 4K) permet d’avoir une carte cadeau d’un montant de 50 dollars. Malheureusement, cela concerne uniquement les États-Unis. Il n’y a pas une telle offre en France ou dans les autres pays. En France, il y a toujours la même offre en place depuis un moment, à savoir trois mois offerts au service de streaming Apple TV+.

La carte cadeau de 50 dollars peut uniquement être utilisée pour acheter un autre produit Apple. Ceux qui espéraient déduire les 50 dollars du montant de l’Apple TV vont donc être déçus. Aussi, il faut que l’achat de l’Apple TV se fasse depuis l’Apple Store en ligne (via le site ou l’application).

Naturellement, cette nouvelle offre peut poser des questions. Est-ce un moyen pour Apple de vider « rapidement » le stock pour laisser place à un nouveau modèle ? Si l’on en croit des rumeurs, une nouvelle Apple TV doit voir le jour au second semestre de 2022. Elle serait moins chère que le modèle existant, qui coûte 199 euros (32 Go de stockage) ou 219 euros (64 Go). Ce serait un moyen de mieux rivaliser avec la concurrence, dont le prix est généralement bien inférieur au produit d’Apple.