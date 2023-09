Il y a une nouveauté du côté de l’Apple TV : il devient possible de restaurer le boîtier multimédia à l’aide d’un iPhone tournant sous iOS 17. L’Apple TV doit pour sa part tourner sous tvOS 17.

Sur son site, Apple explique qu’une Apple TV HD ou 4K peut afficher un écran noir avec l’image d’un iPhone. Cela signifie qu’il faut être à proximité de l’Apple TV avec son iPhone. À partir de ce moment, l’iPhone déverrouillé va afficher un message indiquant qu’il y a un problème avec l’Apple TV et cela implique une restauration. Il suffit d’appuyer sur le bouton « Continuer » et de suivre les étapes à l’écran. Apple précise qu’il est possible de continuer à utiliser normalement son iPhone pendant que l’Apple TV se restaure.

Il faut savoir que l’Apple TV HD dispose d’un port USB-C. Il est ainsi possible de connecter le boîtier à un Mac pour effectuer une restauration. Ce port est toutefois absent de l’Apple TV 4K, ce qui pouvait compliquer la tâche. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne avec tvOS 17 et iOS 17 qui simplifient la tâche.

Apple a proposé hier au téléchargement la version finale d’iOS 17 sur iPhone, d’iPadOS 17 sur iPad, de watchOS 10 sur Apple Watch et de tvOS 17 sur Apple TV. Il faudra attendre le 26 septembre pour avoir la version finale de macOS Sonoma sur Mac.