Steve Jobs, le cofondateur et ex-patron d’Apple, va recevoir à titre posthume la médaille présidentielle de la Liberté (Medal of Freedom). C’est le président des États-Unis Joe Biden qui s’en chargera.

Une médaille à titre posthume pour Steve Jobs

La médaille présidentielle de la Liberté est une décoration décernée par le président des États-Unis et se veut, avec la médaille d’or du Congrès (Congressional Gold Medal) accordée par un acte du Congrès, la plus haute décoration civile des États-Unis. Elle est décernée à des personnes, américaines ou non, qui ont fourni une contribution particulièrement méritoire pour la sécurité ou les intérêts nationaux des États-Unis, un monde de paix, ou des efforts remarquables dans le domaine culturel ou autres, public ou privé.

Voici ce qu’indique la Maison Blanche dans un communiqué :

Le président Biden dit depuis longtemps que les États-Unis peuvent être définis par un seul mot : possibilités. Ces dix-sept Américains démontrent le pouvoir des possibilités et incarnent l’âme de la nation — le travail acharné, la persévérance et la foi. Ils ont surmonté des obstacles considérables pour accomplir des réalisations impressionnantes dans le domaine des arts et des sciences, ont consacré leur vie à la défense des plus vulnérables d’entre nous et ont agi avec courage pour provoquer des changements dans leurs communautés — et dans le monde entier, tout en ouvrant la voie aux générations à venir.

Et voici le passage sur Steve Jobs :

Steve Jobs était le cofondateur, le directeur général et le président d’Apple, ainsi que le patron de Pixar. Sa vision, son imagination et sa créativité ont conduit à des inventions qui ont changé et continuent de changer la façon dont le monde communique, tout en transformant les secteurs de l’informatique, de la musique, du cinéma et de la téléphonie mobile.

Le cofondateur d’Apple ne sera pas le seul récompensé

Steve Jobs ne sera pas le seul à recevoir la Medal of Freedom. Il y aura également Simone Biles, Sister Simone Campbell, Julieta García, Gabrielle Giffords, Fred Gray, Father Alexander Karloutsos, Khizr Khan, Sandra Lindsay, John McCain (posthume), Diane Nash, Megan Rapinoe, Alan Simpson, Richard Trumka (posthume), Wilma Vaught, Denzel Washington et Raúl Yzaguirre. Le rendez-vous aura lieu le 7 juillet à la Maison Blanche.