Apple (tout comme d’autres entreprises) a basculé sur le télétravail avec le Covid-19 et voilà que la situation va continuer avec la hausse récente des cas positifs.

Le 11 avril dernier, Apple a imposé à ses employés américains de revenir travailler à l’Apple Park, et ce à hauteur d’un jour par semaine. Le 4 mai, c’est passé à deux jours par semaine. Le rythme devait évoluer le 23 mai avec trois jours par semaine (lundi, mardi et jeudi), mais le projet a été suspendu à cause du Covid-19. Aujourd’hui, nous sommes début juillet et la situation ne s’améliore pas vraiment.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’Apple n’a pas pour projet d’imposer un retour au bureau à hauteur de trois jours par semaine, du moins pas prochainement. Les employés restent donc en télétravail à hauteur de trois jours par semaine et à l’Apple Park à hauteur de deux jours par semaine.

Il se trouve que de plus en plus d’employés sont positifs au Covid-19, ce n’est donc pas le moment de vouloir limiter le télétravail pour imposer le présentiel. Apple l’a bien compris et attend afin de voir comment la situation va continuer d’évoluer au fil des mois.

Il est bon de noter que les politiques d’Apple peuvent varier d’une équipe à l’autre. De nombreuses équipes travaillent sur place depuis le milieu ou la fin de 2020, tandis que d’autres ont opté pour des modalités de travail à distance plus permanentes et plus souples pour une durée indéterminée.