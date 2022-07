Une promotion intéressante a lieu du côté de la Fnac avec les lanières d’Apple pour les AirTags qui sont à 9,99€ au lieu de 34,99€, soit une remise de 72%. Ce n’est pas tous les jours que l’on voit une telle remise, surtout sur des produits Apple.

La Fnac propose les lanières d’Apple pour les AirTags en quatre coloris : bleu marine, blanc, orange et jaune tournesol. Il y a aussi les modèles marron et Product (RED), mais ces modèles sont en cuir et le prix est de 45,99€. Pas de réduction ici.

Voici comment Apple décrit son accessoire :

À la fois légère et résistante, cette lanière est constituée de polyuréthane et permet d’attacher solidement votre AirTag à vos objets. Elle enserre et maintient parfaitement votre AirTag, afin qu’il ne quitte pas l’objet auquel vous l’avez fixé. L’AirTag est vendu séparément.

En parlant de la Fnac, l’enseigne propose d’avoir jusqu’à quatre mois offerts à Apple Music avec l’offre famille pouvant être utilisée par six personnes au total. C’est valable pour ceux qui n’ont jamais eu d’abonnement à Apple Music au préalable. Pour les personnes ayant déjà eu un abonnement ce sera un mois offert. Dans les deux cas, l’abonnement sera reconduit automatiquement de façon mensuelle au prix standard de l’abonnement famille (14,99€/mois) après le ou les mois offerts. Mais ceux qui le souhaitent peuvent annuler l’abonnement sans frais. C’est disponible pour tout achat de produit Apple sur cette page avec un montant minimum de 19 euros.