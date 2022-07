Dans sa dernière Newsletter, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg semble avoir quelques antennes du côté des équipes processeur de Cupertino. Gurman affirme ainsi que Johny Srouji, le patron des processeurs chez Apple, aurait décidé d’allouer un maximum de ressources sur l’Apple Silicon (M1, M2, etc.), et ce au détriment des puces Ax. Cela pourrait expliquer que l’A16 de l’iPhone 14 Pro n’est pas annoncé avec un gap de performances énorme par rapport au A16, ce qui permettrait aussi au passage de « justifier » que l’iPhone 14 en reste au A15.

Le journaliste affirme aussi que Srouji n’est pas un rigolo, au point que certains ingénieurs Apple n’auraient pas résisté à la pression et au niveau d’exigences demandé par l’homme fort des puces Apple. L’organisation du travail serait très strict dans la division processeur, quasi militaire en fait, et ce manque de souplesse aurait entrainé un turn over de personnel supérieur à la moyenne du secteur. Malgré tout, Srouji et ses équipes ne seraient pas en panique, même si dans la situation actuelle, la priorité aurait été mise sur l’amélioration de l’existant plutôt que sur les grands sauts quantiques de perfs.