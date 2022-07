Apple propose aujourd’hui une mise à jour logicielle pour la Siri Remote, à savoir la télécommande pour l’Apple TV. La version du firmware est 10M1103, là où c’était 9M6772 auparavant.

À l’instar des AirPods, Apple ne partage aucune information concernant les nouveautés et autres changements à retrouver. Difficile donc de dire si votre expérience avec la Siri Remote va changer au moment de naviguer sur l’Apple TV. Il est possible que rien ne change en façade et que le nouveau firmware se charge de corriger quelques bugs ici et là.

Là encore comme les AirPods, il n’existe pas de moyen de forcer la mise à jour de la télécommande. Elle se téléchargera et s’installera automatiquement quand bon lui semble. Vous n’avez donc rien à faire. Vous ne serez en réalité même pas notifié quand le nouveau firmware s’installera.

Pour rappel, la Siri Remote a fait ses débuts avec l’Apple TV en mai 2021. Elle change du modèle précédent, notamment en abandonnant le pavé tactile pour mettre des boutons à la place. Le pavé tactile posait plus de problèmes qu’autre chose pour beaucoup d’utilisateurs, ce qui a poussé Apple à revenir sur des boutons.

La télécommande est disponible avec l’Apple TV 4K et l’Apple TV HD. Il est également possible de l’acheter séparément pour 65 euros.