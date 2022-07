Les iPhone Pro et non-Pro ont des différences, mais partagent les mêmes processeurs, proposant ainsi des performances égales. Mais cela va s’arrêter dès 2022 avec les iPhone 14 et Apple compte continuer au-delà selon Ming-Chi Kuo.

Concept iPhone 14 Pro

L’analyste avait déjà annoncé que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max garderaient la puce A15, soit la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13. Seuls les iPhone 14 Pro et Pro Max sont attendus pour avoir la nouvelle puce A16 qui sera plus puissante. Certains pouvaient penser que c’était un choix temporaire d’Apple à cause de la pénurie et de la situation mondiale avec les puces. Mais ce sera, semble-t-il, toujours d’actualité pour les années à venir.

Ainsi, les iPhone 15 Pro en 2023 auraient l’A17 d’Apple, mais pas les modèles non-Pro qui passeront probablement sur l’A16. Et ainsi de suite au fil du temps. Tous les iPhone ne seraient donc plus au même niveau d’un point de vue des performances. Ceux qui veulent la dernière puce en date devront prendre un modèle Pro.

Cette stratégie va naturellement avoir un impact au niveau des ventes et Kuo rapporte que les iPhone 14 Pro et Pro Max devraient représenter entre 55 et 60% des ventes, là où les précédents modèles Pro représentaient entre 40 et 50% des ventes. Et bien évidemment, cela va jouer sur les finances puisque les modèles Pro sont plus chers.

Techniquement, Apple applique déjà une politique similaire avec les iPad. Seuls les iPad les plus chers ont le droit aux meilleures puces. Voilà que le même scénario devrait se produire du côté de l’iPhone.