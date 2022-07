En plus de lancer les précommandes pour le MacBook Air avec la puce M2, Apple met en vente son câble USB-C vers MagSafe 3. C’est le même que l’on retrouve dans la boite des nouveaux MacBook Air (2022) et MacBook Pro (14/16 pouces de 2021). L’intérêt est qu’il est désormais possible d’acheter séparément un exemplaire, si l’on a besoin d’un modèle de secours ou pour les déplacements.

Voici comment Apple décrit son produit :

Ce câble d’alimentation de 2 m comporte un connecteur MagSafe 3 magnétique qui guide la fiche dans le port de charge de votre portable Mac. Associez-le à un adaptateur secteur USB‑C compatible pour recharger votre ordinateur portable depuis une prise murale et profiter de capacités de charge rapide. La connexion magnétique est assez puissante pour résister à la plupart des déconnexions involontaires. Si toutefois une personne tire malencontreusement sur le câble, ce dernier se détache et permet d’éviter une chute éventuelle de votre portable Mac. Le voyant LED devient orange quand la batterie est en train de charger et vert quand elle est complètement chargée. Fabriqué dans un matériau tissé pour une plus grande résistance.

L’accessoire est compatible avec le MacBook Air de 2022 et les MacBook Pro de 14 et 16 pouces de 2021. Apple précise au passage que l’adaptateur secteur USB‑C est vendu séparément.

Le câble USB-C vers MagSafe 3 de deux mètres est disponible en gris sidéral, argent, minuit et lumière stellaire. Son prix est de 55 euros sur l’Apple Store en ligne.