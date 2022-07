Ericsson porte le fer juridique contre Apple depuis plusieurs années sur la base de brevets relatifs à la technologie 5G (brevets essentiels de type FRAND). Ces attaques en justice ont été déployées dans plusieurs pays… dont la Colombie. Et justement, la cour de justice de Bogota a estimé que les arguments des avocats d’Ericsson étaient les bons ; en conséquence, les juges ont décidé d’interdire les ventes et l’importation d’iPhone et d’iPad 5G sur le territoire colombien. Les brevets au coeur du procès seraient en effet valides jusqu’au mois de décembre 2037. Une injonction préliminaire a été portée à l’encontre d’Apple Colombia S.A.S, la « branche colombienne » d’Apple, le 6 juillet dernier.

La cour de justice de Bogota a aussi ordonné à la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales d’interdire immédiatement les importations des produits incriminés. Apple a bien sûr fait appel de cette décision, mais contrairement aux règles en vigueur dans de nombreux pays, cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que l’interdiction d’importation ne peut être contrée dans l’immédiat, d’autant que le juge Ronald Neil Orozco Gomez a ordonné une « injonction anti-antiverdict » qui rend quasi impossible pour Apple toute forme d’opposition à la décision de la cour.

Histoire de récupérer le manque à gagner qui découlera de cette décision de justice, Apple s’est tourné vers une cours de justice Texane afin de récupérer des dommages et intérêts. La requête d’Apple demande au juge en chef Rodney S. Gilstrap de statuer qu’Ericsson doit « indemniser Apple de toutes les amendes, frais, pénalités et coûts qu’il encourt en raison de l’injonction colombienne ».