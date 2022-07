On en avait un peu perdu l’habitude : si l’on en croit IDC, les ventes de Mac se sont littéralement effondrées durant le second trimestre 2022. Apple était parvenu à écouler 6,2 millions de Mac lors du Q2 2021 mais doit se contenter de 4,8 millions de ventes sur le Q2 2022. le Mac enregistre le second plus gros gadin du trimestre(-22,5%), derrière HP (-27,6%), ce qui fait qu’Apple recule à la 5ème place des fabricants d’ordinateur avec à peine 6,7% de Pdm, juste devant Asus (4,7 millions d’unités écoulées).

Cette chute à priori assez inquiétante doit être sans doute relativisée. Il semble en effet que de nombreux clients potentiels attendaient le lancement du MacBook Air M2, dont les caractéristiques tranchent avec les specs des précédentes modèles. IDC se montre moins optimiste et estime que l’inflation actuelle et les risques de récession économiques pèsent lourdement sur la demande, sachant qu’Apple ne propose plus vraiment de MacBook d’entrée de gamme à prix accessible (le MacBook Air M2 démarre à 1499 euros).

