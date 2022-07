Apple propose aujourd’hui une nouvelle version (build 20A5312j) pour la bêta 3 d’iOS 16 sur iPhone et d’iPadOS 16 sur iPad. Elle débarque une semaine après la première version.

Apple ne dit pas quels sont les changements par rapport à la version distribuée la semaine dernière. Il doit s’agir de quelque chose de mineur, mais malgré tout important, étant donné qu’Apple a décidé de ne pas attendre la bêta 4 (qui arrivera logiquement la semaine prochaine).

Pour rappel, la bêta 3 a ajouté quelques nouveautés, dont un nouveau mode Isolement qui offre un niveau de sécurité extrême et facultatif aux utilisateurs qui, en raison de ce qu’ils font ou de qui ils sont, peuvent être visés personnellement par des menaces numériques extrêmement sophistiquées, comme celles de NSO Group et d’autres sociétés privées développant des logiciels espions sponsorisés par un État. Il y a aussi la photothèque partagée iCloud, l’historique de FA (fibrillation auriculaire), une révision de la personnalisation de l’écran de verrouillage et plus encore.

Si vous avez le profil des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la révision de la bêta 3 d’iOS 16 sur votre iPhone ou d’iPadOS 16 sur votre iPad.

À noter qu’Apple a également proposé la première bêta publique d’iOS 16, plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.