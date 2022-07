Jamais on avait vu un tel écart de prévision de ventes de Mac entre Gartner et IDC, les deux principaux pourvoyeurs d’analyses chiffrées du marché de l’électronique. Ainsi, IDC nous apprenait hier que les ventes de Mac avaient chuté de plus de 20% sur le second trimestre de l’année, Apple ne parvenant à écouler qu’à peine 4,8 millions d’unités (iMac, MacBook Air/Pro, Mac mini, Mac Studio), une chute qui rétrograde le californien à la 5ème place du classement des fabricants d’ordinateurs.

Oui mais non nous explique Gartner, qui ce matin nous livre ses propres chiffres pour le Q2, et la tendance est à l’extrême opposé s’agissant d’Apple puisque Gartner parie sur des ventes de Mac en hausse cette fois de 9,3% pour 6,3 millions de Mac écoulés et une part de marché (en hausse elle aussi) de 8,8%. Apple serait même le seul fabricant d’ordinateur à enregistrer une croissance de ses ventes ! Bref, on ne sait plus trop quoi en penser et l’on ne comprend toujours pas pourquoi ce genre de grand écart ne concerne (très souvent) qu’Apple. Forcément, entre IDC et Gartner, l’un des deux nous raconte des carabistouilles, mais lequel ?