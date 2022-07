Les nommés pour les Emmy Awards 2022 ont été annoncés aujourd’hui et Apple TV+ a obtenu 51 nominations pour ses séries, avec Ted Lasso et Severance en tête. Pour information, les Emmy Awards sont l’équivalent des Oscars, mais pour les programmes à la télévision (séries essentiellement).

Ted Lasso a de nouveau été nommée dans la catégorie meilleure série comique, après avoir remporté tous les prix l’année dernière. Severance a pour sa part été nommée dans la catégorie meilleure série dramatique, Adam Scott comme meilleur acteur principal dans une série dramatique, et John Turturro et Christopher Walken comme meilleurs acteurs secondaires dans une série dramatique.

Parmi les autres nommés dans la catégorie des programmes dramatiques figurent Better Call Saul, Euphoria, Squid Game, Succession, Stranger Things et Yellowjackets. Severance aura donc une concurrence notable.

Les acteurs et l’équipe d’Apple TV+ ont reçu un certain nombre d’autres nominations. Ted Lasso a obtenu un total de 20 nominations dans des catégories telles que meilleur acteur principal dans une série comique, casting exceptionnel pour une série comique et réalisation exceptionnelle pour une série comique.

En tout cas, Apple TV+ arrive à faire mieux que l’année dernière pour ce qui est des Emmy Awards. Le service de streaming avait obtenu 34 nominations en 2021. En voilà 51 cette fois-ci.

La cérémonie pour les Emmy Awards 2022 aura lieu le 13 septembre prochain.