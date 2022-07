Apple va sortir quatre iPhone 14 cette année, dont un nouveau modèle qui sera l’iPhone 14 Max. Il aura un écran de 6,7 pouces, mais il ne s’agira pas d’un modèle Pro. Et selon Ross Young, ce modèle connaît des problèmes au niveau de la production.

L’analyste spécialisé dans les écrans rapporte que les expéditions de dalles pour l’iPhone 14 Max sont encore loin derrière celles de l’iPhone 14 Pro Max. Il ajoute que les expéditions de dalles sont toujours « très en retard » par rapport à ce qu’elles devraient être. Ross Young s’appuie sur les données des chaînes de production.

En l’état, les volumes de production pour l’iPhone 14 Pro Max sont plus de trois fois supérieurs aux volumes pour l’iPhone 14 Max. Une différence plus que notable donc.

Les iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max auront tous les deux un écran de 6,7 pouces. Mais ce ne sera pas le même écran, notamment avec le second qui n’aura plus l’encoche telle que nous la connaissons, mais plutôt une pilule et un trou sur la partie supérieure. Aussi, l’iPhone 14 Pro Max aura un écran ProMotion (taux de rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz), tout comme l’iPhone 14 Pro. En revanche, les iPhone 14 et iPhone 14 Max n’auront pas un tel écran.

Selon Young, l’iPhone 14 Max connaîtra un retard ou sera disponible en très faibles quantités au lancement. En mai, Nikkei et l’analyste Ming-Chi Kuo avaient déjà évoqué des problèmes de production pour ce modèle.