Ceux qui attendent le Studio Display Mini-LED vont devoir… encore patienter, avec la sortie qui serait maintenant programmée pour le début de 2023 selon une déclaration de l’analyste Ross Young à MacRumors.

Il était au départ question d’un sortie de ce nouvel écran pour juin 2022, plus ou moins au moment de la WWDC. Il y a ensuite eu un report à octobre, notamment à cause du confinement important en Chine, ce qui a naturellement eu un impact sur les sous-traitants. Et voilà maintenant qu’il serait plus question d’une arrivée pour le début de 2023 parce qu’Apple n’aurait pas réussi à tenir ses propres dates limites pour la préparation.

Ce nouvel écran pourrait être présenté comme un « Studio Display Pro », avec une taille de 27 pouces, du Mini-LED et le support de ProMotion. Ce nom commercial d’Apple correspond à une fréquence d’images variable pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Avec le Studio Display existant, on retrouve une dalle LCD de 60 Hz (sans ProMotion donc).

Il semble peu probable que le nouveau modèle soit un remplacement direct du Pro Display XDR, qui offre un écran 6K plus grand (32 pouces) à un prix de 5 499 euros. Le nouvel écran est susceptible de s’apparenter davantage au Studio Display à 1 749 euros. Néanmoins, l’ajout de la technologie Mini-LED et de ProMotion devrait entraîner un prix plus élevé.