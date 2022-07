Chris Evans, que le grand public connaît notamment pour son rôle de Captain America chez Marvel, a récemment abandonné son iPhone 6s pour passer sur l’iPhone 12. Mais l’acteur a un problème avec le nouveau modèle : il est trop lourd.

« J’ai l’impression que mon nouveau téléphone est trop lourd », a déclaré Chris Evans à Collider concernant son iPhone 12. « Je sais que ça fait de moi le plus vieux dinosaure du monde, mais le problème est… c’est juste là. C’est juste là. Je vais dire des conneries maintenant. Parce que quand je le tiens, vous utilisez le petit doigt pour le maintenir, et il semble trop lourd. C’est trop lourd », a-t-il indiqué.

Il y a effectivement une différence de poids entre les modèles. L’iPhone 6s pèse 143 grammes. En comparaison, l’iPhone 12 pèse 164 grammes. On passe à 189 grammes avec l’iPhone 12 Pro.

Aussi, l’acteur avait expliqué le mois dernier que le « bouton d’accueil va me manquer ». Ses fans lui ont alors conseillé d’acheter l’iPhone SE, puisque ce dernier n’a pas Face ID et conserve le bouton Home avec Touch ID. « J’ai eu un millier de messages disant, « Prends le SE ! ». Et je me disais, non, je ne veux pas, je veux l’iPhone 6. Je veux quelque chose d’avant qui fonctionne jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus ».

Il est en tout cas intéressant de voir qu’il a opté pour l’iPhone 12 et non l’iPhone 13.