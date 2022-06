Chris Evans, notamment connu pour son rôle de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), annonce abandonner son iPhone 6s. L’acteur est passé sur un nouveau modèle (qui semble être un iPhone 13).

C’est sur Twitter et Instagram que Chris Evans a annoncé abandonner son iPhone 6s. « On aura fait un bon bout de chemin ensemble. Ton bouton d’accueil va me manquer », a tweeté l’acteur. « La bataille nocturne pour essayer de te faire charger ne me manquera pas. Ou tes photos granuleuses. Ou les chutes soudaines de 100% d’autonomie à 15%, à complètement morte en quelques minutes. C’était une course folle. Repose en paix, l’ami ».

La partie sur la batterie est tout sauf une surprise. Pour rappel, l’iPhone 6s a vu le jour en septembre 2015. On peut donc se douter que le modèle de Chris Evans commençait à sérieusement souffrir, ce qui a dû pousser iOS à limiter l’usage au niveau de la batterie, surtout si celle-ci était d’origine. Aussi, on peut souligner que ce modèle ne supporte pas iOS 16.

Certains pourront s’étonner de voir qu’un tel acteur utilise encore un smartphone sorti en 2015. Acheter le dernier iPhone en date n’est pas un problème financièrement parlant. Mais Chris Evans a visiblement été satisfait par l’iPhone 6s, et ce pendant une longue période.

C’est l’occasion de rappeler que Chris Evans et Apple ont (d’une certaine façon) eu une interaction. Dans le film Captain America : Le Soldat de l’hiver, Chris Evans et Scarlett Johansson (Black Widow) se rendent dans un Apple Store et discutent avec un employé. Aussi, l’acteur a joué dans la série Défendre Jacob sur Apple TV+ et sera dans Ghosted (toujours sur Apple TV+) aux côtés d’Ana de Armas et Adrien Brody.