Apple a annoncé aujourd’hui iOS 16 et iPadOS 16, et c’est l’occasion de découvrir quels sont les iPhone et iPad compatible avec la mise à jour. Quelques modèles ont été abandonnés.

iPhone compatibles avec iOS 16

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Comme nous pouvons le voir, iOS 16 ne supporte pas les iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus et le premier iPhone SE. L’abandon des iPhone 7 et 7 Plus est surprenant, mais c’était attendu pour les autres modèles.

Support pour l’iPad et iPadOS 16

Et voici maintenant le détail pour les iPad supportant iPadOS 16 :

iPad Pro (tous les modèles)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad (5e génération ou ultérieure)

iPad mini (5e génération ou ultérieure)

Ici, Apple abandonne l’iPad Air 2 et l’iPad mini 4. Ces appareils resteront donc sur iPadOS 15.

La bêta d’iOS 16 et d’iPadOS 16 sera disponible aujourd’hui pour les développeurs. La bêta publique arrivera seulement en juillet selon Apple (il n’y a pas encore une date précise). Quant à la version finale disponible pour tous les utilisateurs, ce sera à l’automne. Apple ne communique pas encore une date précise, mais la logique voudrait que ce soit en septembre, comme les années précédentes.