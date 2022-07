Apple a mis à jour son site pour indiquer que l’Apple TV HD avec la première Siri Remote (télécommande Siri) dispose à présent du statut « produit ancien ». Ce statut est en réalité en place depuis le 30 juin, mais Apple l’a seulement indiqué sur son site juste avant ce week-end.

L’Apple TV HD avec la première Siri Remote a vu le jour en 2015. La télécommande a la particularité de ne pas avoir un contour blanc autour du bouton Menu. En 2017, Apple a opéré à une petite modification et a commencé à vendre son boitier multimédia avec une télécommande dont le bouton Menu a un contour blanc, ce qui le rend un peu plus visible.

Ici, seule l’Apple TV avec la télécommande n’ayant pas un contour blanc autour du bouton Menu est considérée comme un « produit ancien » aux yeux d’Apple. Les modèles avec le contour blanc n’ont pas ce statut. L’affaire est un peu compliquée sachant que les deux Apple TV ont les mêmes caractéristiques techniques… le changement a lieu au niveau de la Siri Remote.

Les produits anciens incluent les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de cinq ans (depuis moins de sept ans au maximum). Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits anciens, à l’exception de quelques modèles. Il existe aussi le statut des produits obsolètes. Cela inclut les produits qui ne sont plus fabriqués depuis plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, sans aucune exception.

Concernant l’Apple TV, un modèle moins cher arriverait au second semestre de 2022 si l’on en croit les fuites. Ce modèle aurait la puce A14 et passerait à 4 Go de RAM.