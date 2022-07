Le marché du smartphone a pris un coup derrière la tête lors du second trimestre et accuse une baisse globale des ventes de -9%. Dans ce contexte, et si l’on en croit les estimations de Canalys, Samsung et Apple sont les seuls fabricants tirer leur épingle du jeu, avec un gain de 3 points de Pdm. Apple passe ainsi de 14 à 17% de Pdm (et reprend la seconde place du marché à Xiaomi) tandis que Samsung passe de 18 à 21% de Pdm. Xiaomi perd 3 points de Pdm et confirme sa longue mauvaise passe, suivi par le tandem OPPO et Vivo qui perdent chacun un petit point de Pdm, à respectivement 10 et 9% de Pdm.

La croissance des ventes d’iPhone était prévue par la plupart des analystes, et ce alors même que Tim Cook estimait que les soucis sur la supply chain pouvait coûter à Apple entre 4 et 8 milliards de chiffres d’affaires. A ce rythme, et si l’iPhone ne perd pas trop pied durant l’été, Apple aura réussi à maintenir un niveau élevé de croissance jusqu’au lancement de l’iPhone 14. Du quasi jamais vu entre deux générations d’iPhone.