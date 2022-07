Un nouveau concert sera diffusé en août à l’occasion d’Apple Music Live et ce sera avec le chanteur de country Luke Combs. Le concert aura lieu au Coyote Joe’s à Charlotte dans la Caroline du Nord, ce sera le 28 juillet. Mais la diffusion sur Apple Music aura seulement lieu le 24 août, soit quasiment un mois plus tard.

Luke Combs a fait la déclaration suivante :

Apple Music m’a beaucoup aidé à faire connaître ma musique à mes fans, alors j’ai sauté sur l’idée de pouvoir leur offrir un concert spécial. Je ne pouvais pas imaginer un meilleur endroit pour le faire que chez moi, en Caroline du Nord, au Coyote Joe’s, une salle où j’ai beaucoup de bons souvenirs. J’ai vraiment hâte de jouer l’album complet en direct pour les fans et que tout le monde puisse le regarder le 24 août !

Ce concert intervient alors que le chanteur a récemment sorti son troisième album, Growin’ Up. De plus, sa chanson Forever After All détient un record d’Apple Music pour le nombre de streams lors de la première journée.

Le premier concert avec Apple Music Live fut celui de Harry Styles en mai. Il y a ensuite eu celui du rappeur Lil Durk en juin. Le 27 juillet, ce sera Mary J. Blige. Et voilà donc qu’en août, les abonnés à Apple Music pourront regarder Luke Combs.