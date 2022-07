La série de comédie à succès Ted Lasso ne sera pas renouvelée pour une 4ème saison. Alors que le tournage de la troisième saison se termine, les acteurs de la série exposent leur état d’âme, et l’ambiance n’est vraiment pas à l’allégresse. Ainsi, Hannah Waddingham (Rebecca dans la série) s’est exprimée sur le sujet aux micros de Deadline : « Nous sommes à mi-chemin du tournage de la saison 3 et j’aimerais mettre les choses en pause car je ne suis pas prête à lui dire au revoir dans trois épisodes » a ainsi déclaré l’actrice. « … C’est comme un deuil long et lent. »

Toheeb Jimoh, qui interprète le rôle de Sam, n’est pas mieux disposé à quitter son personnage : « Je ressens Sam Obisanya dans chaque fibre de mon être », a déclaré l’acteur à Deadline. « Au cours de ce voyage de trois saisons, j’ai appris à le comprendre en tant que personne. Je pourrais le jouer dans mon sommeil maintenant. Il sera extrêmement difficile de lui dire au revoir. »

Apple n’a pas encore confirmé la fin définitive de la série après la troisième saison, mais l’affaire semble malheureusement pliée.