En plus d’iOS 15.6 sur iPhone et d’iPadoS 15.6 sur iPad, Apple rend disponible la version finale de macOS 12.5 (build 21G72) sur Mac. Elle arrive quelques jours après la deuxième release candidate pour les développeurs et testeurs publics.

Voici les nouveautés de macOS 12.5 selon Apple :

L’app Apple TV permet désormais de regarder un match depuis le début alors qu’il a déjà commencé, de le mettre en pause, ou d’effectuer un retour ou une avance rapide.

Cette version corrige un problème dans Safari où un onglet pourrait afficher une page antérieure.

Pour mettre à jour vers macOS 12.5, ouvrez Préférences Système et rendez-vous dans la section Mise à jour de logiciels. Vous pourrez télécharger la nouvelle version de macOS. À voir si ce sera la dernière mise à jour « majeure » pour macOS Monterey. Apple se focalise désormais sur macOS Ventura qui est disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. La version finale arrivera dans le courant de l’automne.

On retrouve également tvOS 15.6 (build 19M65) du côté de l’Apple TV et watchOS 8.7 (build 19U66) du côté de l’Apple Watch. Selon Apple, ces mises à jour viennent corriger des bugs et proposent des améliorations de manière générale. Il n’y a pas de nouveauté particulière. À voir si ce seront les dernières versions « majeures » pour watchOS 8 et tvOS 15.