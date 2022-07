Katy Huberty de la banque d’investissement Morgan Stanley se montre assez dubitative concernant les résultats d‘Apple pour le second trimestre 2022, et s’éloigne ainsi du consensus plutôt optimiste de Wall Street. Dans une note adressée aux investisseurs, l’analyste précise avoir baissé sa prévision de cours AAPL à 180 dollars (contre 185 dollars précédemment), jugeant que l’évolution du cours des changes et les contraintes pesant toujours sur la supply chain ne permettront pas à Apple de « superformer » dans le contexte, et ce malgré des ventes d’iPhone particulièrement solides sur la période.

L’analyste de Morgan Stanley estime aussi que les ventes de Mac et la catégorie des services feront moins bien prévu, ce qui devrait entrainer une baisse d’environ 1,1% du chiffre d’affaires global, à 80,6 milliards de dollars (tout de même), soit 2 milliards en dessous du consensus. Le point de vue de Katy Huberty colle aussi avec l’avertissement de Tim Cook sur les résultats à venir, le patron d’Apple ayant prévenu que le chiffre d’affaires pourrait être amputé de 4 à 8 milliards de dollars en raison des tensions sur la supply chain asiatique (ce n’est donc pas un soucis de demande à priori).

Huberty prévoit aussi 46 millions de ventes d’iPhone sur le Q3, là encore à rebours du consensus. Ce score est en effet sensiblement identique aux ventes d’iPhone du Q3 2021, alors que presque tous les analyste tablent sur une croissance des ventes sur le Q3 2022. Un peu plus inquiétant sans doute, les ventes d’iPad baisseraient de 7% sur le Q2 et celles du Mac de 22%. Ouch !