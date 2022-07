En 2015, la ville de Chicago (dans l’état de l’Illinois) décidait d’instaurer une taxe de 9% sur les abonnements des plateformes de streaming. La bien nommée « taxe Netflix » n’a pas vraiment séduit les avocats d’Apple, qui en 2018 ont attaqué Chicago en justice afin de faire annuler la taxe. La plainte d’Apple stipulait alors que la taxe de Chicago contrevenait à la Tax Freedom Act et de fait était anticonstitutionnelle. 2018, c’est aussi à peine 1 an avant le lancement d’Apple TV+, et l’on peut donc logiquement en conclure qu’Apple cherchait à « nettoyer le terrain » avant le lancement de son propre service de streaming.

Finalement, The Hollywood Reporter nous informe que le juge Daniel Duffy de la cour de Cook County a pris la décision d’annuler la plainte du californien, et ce pour une raison simple : Apple et la ville de Chicago ont trouvé un accord, un arrangement forcément pécunier dont les termes ont été soigneusement tenus secrets.