Avec iOS 15.6 et la dernière bêta en date d’iOS 16, Apple propose une nouvelle option sur iPhone qui a pour nom « Test Alerts ». Elle est en lien direct avec les alertes d’urgence (enlèvement d’enfants, catastrophes naturelles, etc) envoyées par le gouvernement américain.

En se rendant dans Réglages > Notifications, toute personne avec un iPhone connecté sur le réseau d’un opérateur américain peut activer l’option « Test Alerts ». Comme le nom l’indique, il s’agit d’alertes de test qui peuvent être envoyées de temps en temps, notamment pour s’assurer que tout fonctionne bien. Cela explique pourquoi l’option est désactivée par défaut.

Il était déjà possible d’activer les alertes de test sur les versions précédentes d’iOS, mais il fallait installer un profil spécial d’Apple ou composer un code dans l’application Téléphone. Ici, la nouvelle option avec iOS 15.6 ou la bêta d’iOS 16 permet simplement aux utilisateurs de choisir plus facilement de recevoir les alertes de test du gouvernement américain. Apple propose une fiche dédiée sur son site.

C’est l’occasion de rappeler les iPhone en France ont récemment eu FR-ALERT. Il s’agit d’un système similaire pour prévenir les personnes en France qui vient compléter les dispositifs d’alerte des populations existants en permettant d’alerter, au travers des téléphones, sur la nature et la localisation d’un danger ou d’une menace, et d’indiquer les actions et comportements à adopter pour se prémunir de ces dangers ou réduire autant que possible l’exposition aux effets de ces menaces.