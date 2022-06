Vous avez reçu une mise à jour des réglages de l’opérateur sur votre iPhone qui a activé FR-ALERT. Il s’agit d’un nouveau système d’alerte des populations qui permet d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger en France. Cela fait des années maintenant que c’est déjà disponible aux États-Unis et dans d’autres pays. La France a pris du retard.

FR-ALERT s’active sur les téléphones

Comme l’explique le ministère de l’Intérieur, ce système permet de compléter les dispositifs d’alerte des populations existants en permettant d’alerter, au travers des téléphones, sur la nature et la localisation d’un danger ou d’une menace, et d’indiquer les actions et comportements à adopter pour se prémunir de ces dangers ou réduire autant que possible l’exposition aux effets de ces menaces. Les notifications pourront transmettre des informations sur :

la nature du risque (un feu, une inondation, un accident industriel…) ;

l’autorité qui diffuse l’alerte ;

la localisation du danger (établissement, quartier, commune, agglomération, département…) ;

l’attitude à adopter (rester chez soi, évacuer la zone…) ;

le cas échéant un lien pour obtenir des informations supplémentaires sur un site internet officiel.

Dans le détail, le dispositif FR-ALERT peut alerter la population pour une mise en sécurité sur :

Événements naturels : inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique…

Biologiques et chimiques : pollution, fuite de gaz, incident nucléaire…

Sanitaires : épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire…

Technologiques et industriels : panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel…

Événement grave de sécurité publique, acte à caractère terroriste

Deux technologies en place, dont la diffusion cellulaire (Cell Broadcast)

Deux techniques sont utilisées pour FR-ALERT. La première est la diffusion cellulaire (Cell Broadcast). Il suffit de quelques secondes à peine pour que tout le monde reçoive l’alerte. La seconde technologie concerne les SMS géolocalisés (LB-SMS ou Location-Based SMS), mais ce point sera pour plus tard. À noter que la première technologie fonctionne en 4G (et bientôt en 5G), là où la seconde fonctionne en 2G, 3G et 4G. Mais la diffusion de gros volumes de SMS peut prendre plus de temps. Chacune de ces deux technologies est complémentaire, leur combinaison permettant une alerte optimale.

Exemple d’une alerte avec FR-ALERT

L’avantage du système est qu’il est natif. Il n’y a pas d’application à télécharger, tout comme il n’a pas d’inscription à réaliser. Dès que les autorités enverront une alerte, les iPhone en France recevront le message. Il en va de même sur Android.

Il est bon de noter qu’il s’agit d’alertes ciblées. Admettons qu’il y a une fuite de gaz dans une ville, seules les personnes dans cette ville (ou éventuellement les alentours) recevront l’alerte. Les Français dans le reste du pays n’auront rien parce qu’ils ne sont pas concernés.

Vous pouvez désactiver les alertes de FR-ALERT en vous rendant dans Réglages > Notifications et vous descendant tout en bas de la page. Bizarrement, les réglages n’ont pas été traduits en français.