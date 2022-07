Apple TV+ profite du Comic-Con de San Diego pour faire des annonces autour de ses séries. Hier, le service de streaming a annoncé la saison 4 pour For All Mankind. Aujourd’hui, nous avons le droit aux bandes-annonces pour la saison 3 aussi bien de See que de Mythic Quest.

La saison 3 de See sera la dernière

See se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité a perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d’un an s’est écoulé depuis que Baba Voss a vaincu son frère ennemi Edo et fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu’un scientifique trivantien met au point une nouvelle forme dévastatrice d’armement visuel qui menace l’avenir de l’humanité, Baba retourne à Paya pour protéger une fois de plus sa tribu.

La saison 3 de See comprendra 8 épisodes et fera ses débuts sur Apple TV+ le 26 août prochain. À noter qu’il s’agira de l’ultime saison pour cette série.

Mythic Quest revient à l’automne

Pour sa part, la saison 3 de Mythic Quest fera ses débuts à l’automne (il n’y a pas encore une date précise) et comprendra 10 épisodes.

Mythic Quest suit un groupe de développeurs de jeux vidéo chargés de créer des mondes, de façonner des héros et de créer des légendes, mais les batailles les plus âpres ne se déroulent pas dans le jeu — elles se produisent au bureau. Dans la troisième saison, alors que Ian et Poppy naviguent dans le monde du jeu et dans leur partenariat au sein de la toute nouvelle société GrimPop Studios, Dana est obligée de jouer les médiateurs face aux querelles incessantes de ses patrons. De retour à Mythic Quest, David s’installe dans son nouveau rôle de patron, où il se sent vraiment responsable pour la première fois. Jo revient comme assistante, plus loyale et militante que jamais, et Carol essaie de trouver sa place après une nouvelle promotion. À Berkeley, Rachel s’efforce de trouver un équilibre entre sa morale et le capitalisme, tandis que Brad, après sa sortie de prison, tente de réintégrer la société en tant qu’homme réformé.